Den Epizenter louch am Oste vun der Insel. Wéi et vun der Awunner do heescht, hätt een den Äerdstouss do däitlech gespuert.



Op Lombok gouf et déi lescht Wochen ëmmer erëm staark Äerdbiewen. Beim leschten de 5. August waren eng 460 Mënsche gestuerwen.