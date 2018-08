Seng Präsenz huet fir gewësse Kritik gesuergt. De russesche President Vladimir Putin huet e Samschdeg op der Hochzäit vun der éisträichescher Ausseministesch Karin Kneissl mat der Braut gedanzt an hir e Bouquet Blummen iwwerreecht.



Mat derbäi hat de russesche President och e Kosacke-Chouer, deen der Hochzäitsgesellschaft an der Steiermarck e Lidd virgedroen huet.



Kritiker fäerten, datt d'Präsenz vum Vladimir Putin op dësem intime Fest vun der Diplomatiecheffin vu Wien d'Vermëttlerroll vun Éisträich, während dem Land senger EU-Presidence, beschiedege kéint. Den Europaspriecher vun de Sozialdemokraten schwätzt vun engem naive Virgank, deen der aussepolitescher Positioun vum Land nohalteg schuede géif.







Déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel an de russesche President Vladimir Putin hunn um Samschdeg du méi wéi 3 Stonne laang am Schlass Meseberg iwwer international Konflikter an hir bilateral Relatioune geschwat.



D'Gespréich huet méi laang gedauert, wéi erwaart. Iwwert de Contenu ass allerdéngs näischt bis ewell bekannt ginn.



Virun der Entrevue hat d'Bundeskanzlerin ënnerstrach, datt Däitschland a Russland hir Verantwortung an der Léisung vun de Krise wéi a Syrien iwwerhuele missten. Dorunner wéilt si mam Vladimir Putin schaffen.



Moskau huet Europa dozou opgeruff, beim Neesopbau vu Syrien ze hëllefen. D'Infrastrukturen am Land missten nees opgebaut ginn, fir datt d'Flüchtlingen nees heem kënne goen.