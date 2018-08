Et wier der Police no scho bal e Wonner, datt kengem eppes geschitt ass.

Um Samschdeg den Owend ass en alkoholiséierte Camionschauffer mat sengem 40-Tonner als Geeschterfuerer op enger Autobunn an Hessen de falsche Wee op d'Autobunn gefuer an huet doduerch e Policeasaz ausgeléist.D'Beamten hunn de Camion bei Pfungstadt un d'hale kritt. De 37 Joer ale Chauffer hat 1,71 Promill Alkohol am Blutt.