Paräis Luxus-Bijouterie Audemars Piguet um Samschdeg de Mëtteg iwwerfall ginn

Zwee arméiert Täter hunn d'Geschäft vun der Schwäizer Mark an der Rue Pierre-Charron matten am 8. Arrondissement gestiermt an eng Rei Luxus-Auere geklaut.

Vun RTL