Den däitschen Televisiounssender ZDF verlaangt, datt e Virfall e vun e Mëttwoch zu Dresden opgekläert gëtt.



Um Bord vun enger Visite vun der Bundeskanzlerin Angela Merkel gouf et en Tëschefall mat engem Kamera-Team vum ZDF, méi genee vun der Emissioun Frontal 21.



Dëst wier eng dräi-véierel Stonn vun der Police festgehale ginn, seet den ZDF-Chefredakter Peter Frey. D'Leit wieren also ganz kloer an hirer fräier Berichterstattung ageschränkt ginn.



Kuerz virum Virfall waren d'ZDF-Leit vu PEGIDA-Demonstrante verbal attackéiert ginn, goufen als "Lügnepresse" vernannt a bei der Police gemellt, dat well se, wéi et am Video schéngt, just hir journalistesch Aarbecht gemaach hätten.



De Video wéi et dozou komm ass, gëtt et hei: