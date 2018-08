Internat.: Am meeschte gelies

© Youtube

Algeresch Medie mellen, datt eng Granat an d'Luucht geflunn ass, déi vun Islamiste placéiert gi war, fir ze evitéieren, datt d'Autoritéiten avancéieren.



An de Biergregioune gëtt et jo reegelméisseg Ausenanersetzungen, d'Autoritéite schwätze vun Anti-Terror-Operatioune géingt radikal Islamisten.



D'Affer haten tëscht 10 a 16 Joer.