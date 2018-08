Internat.: Am meeschte gelies

Zu Combrai a Frankräich huet e jonken Automobilist Leit virun enger Disko ugestouss. 4 Persoune goufe schwéier verwonnt, 3 anerer méi liicht.



Éischten Ermëttlungen no hat de staark alkoholiséierte an drogéierte Chauffeur kuerz virdrun eng Diskussioun mat engem Türsteher.



De jonken Automobilist koum an de Garde à vue.