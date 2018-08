© STR / AFP

Op der indonesescher Vakanzeninsel Lombok gouf et op en Neits en Äerdbiewen. Et hat d'Stäerkt 6,9.



Den Epizentrum war an der Géigend vun der Uertschaft Belanting.



Scho virun zwou Woche war et op Lombok e Biewe vun der selwechter Stäerkt ginn.



Op d'mannst 480 Mënsche sinn dobäi ëm d'Liewe komm. Dausende Leit si verwonnt ginn.