Informatiounen iwwert méiglech Blesséierter an op d'Rettungsequippen d'Feier well am Grëff hunn, ginn et den Ament nach net.Wéi et an den däitsche Medien heescht, huet d'Police d'Plaz vum Ongléck groussreimeg gespaart, wéi se de Brand géint 18.45 gemellt kruten. D'Pompjeeën hu matgedeelt, dass eng Gefor vum Brand ausgeet.

Op Biller ass ze gesinn, wéi héich Flamen aus dem Dag erauskommen. D'Autoritéiten zu Tréier mellen, dass d'Leit, déi an der Géigend wunnen, d'Dieren an d'Fënsteren sollen zou halen. Lëftung a Klimaanlagen sollen ausgemaach ginn.