Virun allem zanter de Bréisseler Attacken huet d'Präsenz vun Zaldoten d'Bild vun der belscher Haaptstad markéiert, elo soll de Militär no a no nees aus de Garen a Metrosstatiounen ofgezu ginn. Zaldote sollen duerno duerch Beamte vun der Police fédérale ersat ginn. Just nach op ganz kriddelegen a strategesche Plaze soll déi militäresch Präsenz weider garantéiert bleiwen, zum Beispill bei jiddeschen Infrastrukturen, Ambassaden an an der Rue de la Loi.

D'Sécherheet zu Bréissel géif mat der Mesure, déi vum nationale Sécherheetsrot muss accordéiert ginn, weider garantéiert bleiwen, betount de belsche Verdeedegungsminister Steven Vandeput.