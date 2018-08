89 Südkoreaner maachen um Méindeg beim Treffen mat. Si duerfe wärend den nächsten dräi Deeg 11 Stonne laang hir Familljemembere gesinn, déi op der anerer Säit vun der Grenz liewen. Dat ganzt gëtt vun nordkoreanesche Beamten iwwerwaacht.

Zanter Ufank vum Joer si béid Natiounen am gaange sech nees méi no ze kommen, an hunn decidéiert, esou Treffe wéi op dësem Méindeg nees méi dacks wëllen ze maachen. Zanter dem Joer 2000 gouf et 20 därer.