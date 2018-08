© AFP

Déi amerikanesch Ambassade an der tierkescher Haaptstad Ankara gouf e Méindeg de Moie vun Onbekannte beschoss. E puer Kugelen hätten och d'Haische vun de Sécherheetsbeamte virun der Ambassade getraff, et wier awer kengem eppes geschitt. Nach ass net gewosst wien hannert der Dot stécht.

De Moment hunn d’Tierkei an d’USA Sträit mateneen. Engersäits geet et ëm de Priedeger Gülen, deen den tierkesche President Erdogan responsabel fir ee Putschversuch mécht. Op der anerer Säit streiden déi zwou Muechten zanter Wochen doriwwer wéi si mam amerikanesche Paschtouer Andrew Brunson ëmginn, deen an der Tierkei festgeholl gouf. Een anere Punkt am Konflikt sinn déi wirtschaftlech Sanktiounen. D’USA hu rezent Stroftaxen op tierkeschen Aluminium a Stol agefouert. Ënnert anerem fir d’Drock an der Affär Brunson auszeüben.