Wou de Mann an d'Kommissariat gelaf ass, soll en "Allahu Akbar", Gott ass dee Gréissten, geruff hunn.Ob et wierklech en terroristeschen Hannergrond gëtt, kënnen d'Autoritéiten zu dësem Zäitpunkt awer nach net confirméieren.Den Uschlag war e puer Deeg nom éischten Anniversaire vun de dschihadisteschen Attentater vum 17. an 18. August 2017 a Katalounien, wou et 16 Doudeger gi sinn.Deemools war en Dschihadist mat enger Camionnette an der Foussgängerzone de Las Ramblas zu Barcelona an d'Leit gerannt