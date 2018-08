Um Campus vun der Uni Peking huet sech d'lescht Woch déi ganz philosophesch Welt am Kader vum Welt-Philosophie-Kongress zu Peking a China ausgetosch. Dorënner och zwee Lëtzebuerger.





Welt-Philo-Kongress zu Peking - Reportage Claude Zeimetz



De Bernard Weis an de Jean-Luc Thill goufen als Philosophieprofesseren aus dem Lycée Aline Mayrisch an dem LCD vun den Organisateure vum Kongress invitéiert fir de Participanten en Abléck an de Lëtzebuerger Philosophiesprogramm am Lycée ze ginn. Traditionell war d'Evenement vun der internationaler Philosfederatioun war déi akademesch Welt limitéiert. Beijing huet eng éischte Kéier och Vertrieder aus dem Secondaire eng Plattform offréiert.

De Jean-Luc Thill betount, dass een natierlech frou ass, dass Lëtzebuerg op dësem wichtege philosophesche Kongress kann deelhuelen. Grond ass ënnert anerem d'Participatioun bei der Philosolympiade a virun allem déi laang Traditioun vun der Philosophie am Secondaire, also schonn iert d'Schüler den universitären Niveau areechen. Dëse Programm gouf engem Public zu Peking dann och virgestallt.

Zesumme mat anere Länner wéi d'USA, Holland, Russland a Kroatien. Am meeschte gepräägt huet de Jean-Luc Thill grad dësen Austausch mat anere Kulturen an anere Kollegen. Duerch déi chinesesch Participatioun war de Welt-Philosophie-Kongress iwwregens sou grouss wéi nach ni virdrun. Doduerch dass China mat dobäi war, hu ronn 8000 Participanten de Wee op de Kongress fonnt.

Déi chinesesch Philosophie ka bekanntlech op eng laang Traditioun zréck kucken. Ënnert dem Motto "Learning to be human" also "Léiere fir Mënsch ze sinn" sollt um Kongress eng Bréck tëscht den ale Léieren an de Problemer an eiser haiteger Zäit geschloe ginn, also tëscht Traditioun, Spiritualitéit an der Technologie an wéi dës mam Mënsch a Verbindung kënnt.

De Welt-Philosophie-Kongress gëtt all 5 Joer organiséiert. Déi éischt Editioun war 1900 zu Paräis.