De 46 Joer ale Fransous gouf, wou en aus der Bunn geflunn ass, schwéier blesséiert, Liewensgefor besteet awer net.Et ass net gewosst, wisou de Mann de Sécherheetsgurt vu sengem Schlitt lass gemaach huet. Dobäi ass en an e Rampli geschleidert ginn, wou een nëmme schwéier bäi kënnt an ass vun de Pompjeeë a Sécherheet bruecht ginn.De Mann ass mam Helikopter an d'Spidol zu Tréier bruecht ginn.De Papp war zesumme mat sengem fënnef Joer ale Jong um Sonnden Nomëtten am Gondorfer Eifelpark op der Rodelbunn.