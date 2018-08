Wéi ass et zu der Bréckekatastroph zu Genua an Italien komm? Eng genee Äntwert gëtt et net, allerdéngs ass elo e Video vum Accident publizéiert ginn.

Och knapp eng Woch no der Katastroph zu Genua, wou d’Morandi-Bréck an de Koup gefall war an op d'Mannst 43 Mënschen d’Liewe kascht huet, ass di genee Ursaach nach ëmmer net gewosst. Duerch d’Aart a Weis wéi d’Bëtongsbléck op de Buedem geknuppt sinn, spekuléieren Experten, dass e Seel gerass kéint sinn.





Update vum Ongléck zu Genua - Reportage Daniel Anré



D’Morandi-Bréck war eng elementar Connectioun fir d’Hafestad Genua mam Nordweste vum Land ze verbannen. Deementspriechend sinn och extrem vill Autoen iwwer d’Bréck gefuer. Mee dat dierft eng Bréck net dozou bréngen zesummen ze briechen. Och dass den Ament vum Kollaps e staarkt Donnerwieder am Gaange war, dierf natierlech kee Grond sinn. Generell, dierft et hautdesdaags net méi zu sou engem Fall kommen, wéi den Dr. Yves Reuland, Expert a Saache Bréckensecherheet vun der Ecole Polytechnique zu Lausanne bestätegt. Zu Lëtzebuerg gëtt all 3 Joer no de Brécken am Land gekuckt, sou dass een esou e Virfall ganz kloer verhënnere kann.

Eng Bréck ass permanent grousse Gewiichter ausgesat, do léisst et sech net verhënneren, dass d’Qualitéit dorënner leid a sech Rëss forméieren. Dem Yves Reuland no gëtt et awer well genuch Methode fir mat Zäiten dogéint ugoen ze kennen. Wichteg ass virun allem eng reegelméisseg Kontroll vum Zoustand. Bei verschiddene Fäll géif et sech och rentéieren, wann d'Unzuel vun de Kontrollen an engem Zäitraum an d'Luucht gesat ginn.

Mam bloussen A wier et par konter onméiglech, ze beuerteelen a wéinegem Zoustand eng Bréck ass. Den Dr. Yves Reuland ass virun nëmmen e puer Deeg virum Ongléck selwer iwwert dës Bréck zu Genua gefuer, an et hätt een net kéinte vu bausse feststellen, a wéi engem Zoustand d'Bréck gewiescht wier. Dofir misst een d'Infrastruktur vun ënnen oder, dacks nach besser, vu banne gesinn.

Dofir gëtt et mëttlerweil modern Sensoren, déi minimal Beweegungen am Bauch vun der Bréck registréiere kennen, fir dass am Normalfall Katastrophë, wéi elo an Italien, verhënnert kenne ginn. All Bréck wier trotzdeem ëmmer eenzegaarteg seet den Yves Reuland. Aus deem Grond géif et keng Patent-Léisung ginn, déi an all Fall fir déi néideg Stabilitéit suerge kéint.