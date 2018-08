11 Wanderer sinn am Süde vun Italien, a Kalabrien, bei engem Tour ëm d'Liewe komm. 4 Persoune ginn nach ëmmer vermësst.

Wéinst dem ville Reen war d'Waasser vun enger Baach an engem Nationalpark esou séier geklommen, datt et zu enger Flutwell koum. D'Ongléck war an der Raganello-Schlucht a Kalabrien. 23 Leit konnte gerett ginn.