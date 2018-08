Nom Doud vum fréieren UNO-Generalsekretär Kofi Annan e Samschdeg, ass e Mëttwoch eng Trauerfeier am Haaptquartier vun der UNO zu New York.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Wéi ee Spriecher e Méindeg den Owend erkläert huet, wäerten den aktuelle Generalsekretär Antonio Guterres an den Ambassadeur aus dem Ghana eng Gerbe néierleeën. De Weltsécherheetsrot vun der UNO esou wéi d'Vollversammlung géifen donieft och nach eege Gedenkzeremonien organiséieren. Bis en Dënschdeg den Owend steet de Fändel am UN-Haaptquartier zu New York op Hallefmast.