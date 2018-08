D'Schëff war schonn e puer Deeg um Mëttelmier ënnerwee an hat wéi anerer och, net duerfen an een Hafen erafueren.

No puer Deeg um Mëttelmier

E Méindeg den Owend huet dunn den italienesche Verkéiersminister Danilo Toninelli säin Accord du ginn an d'Schëff mat 177 Migranten u Bord konnt op Sizilien uleeën. Wéi et heescht huet d'Schëff wuel dierfen uleeën, d'Leit allerdéngs duerfen net erausklammen, esoulaang Zitat "Et keng Äntwerte vun Europa" géife ginn.

E Sonndeg nach hat Italien d'EU-Kommissioun dozou opgefuerdert, weider Länner z'encouragéieren, fir Migranten opzehuelen.