Am Plaz huet El Salvador diplomatesch Bezéiunge mat China opgeholl an huet sech och zur Ein-China-Politik bekannt.

Den Ausseminister vum El Salvador Carlos Castaneda bei sengem chinesesche Kolleg Wang Yi. © AFP

Den Ausseminister vun El Salvador, Carlos Castaneda, huet no der Decisioun gesot, datt een eng strategesch Decisioun geholl hätt an dee richtege a virdeelhaftste Wee fir d'Mënchen a béide Länner ageschloen hätt.



Déi kleng Insel Taiwan huet mat wéineg Versteesdemech reagéiert. Et géing ee sech net un der Dollar-Diplomatie mat China bedeelegen, sou den Ausseminister Joseph Wu zu Taipeh. Weider war et d'Ausso, datt El Salvador op der Sich war no engem Partner, fir den deieren Ausbau vum Hafen ze finanzéieren. Taiwan hätt awer ofgeleent, well béid Länner sech den Ausbau net kéinte leeschten.