Den Turnbull hat säi Posten zur Verfügung gestallt, nodeems hien an der Partei kritiséiert gouf, an anerer säi Poste iwwerhuele wollten. Donieft huet den Turnbull ee Gesetz iwwert d'Reduktioun vun Emissioune missten zeréckzéien, well et aus sengen eegene Reie grousse Widderstand gouf.