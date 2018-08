Zu Rio de Janeiro a Brasilien, koum et bei Razzien zu bluddegen Ausernanersetzungen tëscht presuméierten Drogekriminellen an dem Militär.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Am Ganze koumen 13 Persoune bei Schéissereien ëm d'Liewen. Dorënner och zwee Zaldoten. Ëm déi 4.000 Zaldote ware bei de Kontrollen an dräi Favelas am Asaz. Si goufen aus der Loft ënnerstëtzt a vu gepanzerte Gefierer.