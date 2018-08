Si goufen an Iwwergaangslager ënnerbruecht. Dat mellen d’Autoritéiten.



Duerch d’Iwwerschwemmunge sinn zanter dem Ufank vum Monsun Reen am Juni op d'mannst 410 Mënschen am Bundestaat Kerala ëm d’Liewe komm an iwwer 50.000 Haiser goufen zerstéiert.



No de schlëmmsten Iwwerschwemmungen zanter Joerzéngten huet d'Regierung zu Neu-Delhi en nationalen Noutstand ausgeruff. Wéinst de Schlammlawinen sinn d'Rettungsaarbechten a verschiddene Gebidder weider schwiereg.



Wéinst de knapp 1 Millioun Leit an den Noutlager wiisst d'Angscht virun Epidemien a Krankheete wéi Malaria, déi duerch Mécken iwwerdroe ginn. Donieft ginn et och Enkpäss bei der Versuergung vun de Leit mat Drénkwaasser.



An de leschten Deeg huet et am Bundesstaat Kerala, do wou déi schlëmmst Iwwerschwemmungen zanter 100 Joer sinn, manner gereent an d'Lag huet sech e bësse berouegt. Dofir ginn et elo awer och Iwwerschwemmungen an den nopesch Bundesstaaten Karnataka an Tamil Nadu.



An Indien sinn dëst Joer wärend der Reenzäit, déi am Juni ugefaangen huet, scho ronn 1.000 Mënschen duerch d'Iwwerschwemmungen ëm d'Liewe komm.