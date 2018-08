Dat zemools, wou elo um Enn vum meteorologesche Summer - dee jo vu Juni bis August geet - méi kill Deeg ustinn.



Déi Duerchschnëttstemperatur louch viru 15 Joer bei 19,6 Grad, elo 2018 si mer bei knapp iwwer 19 Grad.



Allerdéngs kéint et wuel sinn, datt den Zäitraum vun Abrëll bis August déi waarmst an dréchenst Period, zënter datt d'Wieder enregistréiert gëtt.



Definitiv kéint een dat eréischt Enn August soen.



Den Temperaturrekord fir dëst Joer hält an Däitschland d'Uertschaft Bernburg a Sachsen-Anhalt, do goufen den 31. Juli 39,5 Grad gemooss.