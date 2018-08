De Kampfjet ass vum Modell Kowsar an ass laut Berichter zu 100 Prozent am Iran gebaut ginn a verfüügt iwwer fortgeschratt Bordelektronik a Radaren.

Um Dënschdeg huet de President Hassan Ruhani sech bei enger Rüstungsfoire zu Teheran selwer an de Cockpit gesat.Bei enger Ried op der Tëlee huet de Ruhani gesot, dass d'Oprëschtung vum iranesche Militär fir d'Ofschreckung an d'Sécherung vum "dauerhafte Fridde" géing déngen. "Verschiddener denken, mir géingen eis militäresch Muecht verstäerken, well mer Krich géinge sichen", esou den Ruhani. Den Iran wéilt awer grad kee Krich a well mat Ofschreckungswaffen feindlech Truppen evitéieren.Den Iran gesäit och säi Rakéiteprogramm fir d'Verteidegung vum Land als noutwendeg, anescht wéi d'USA, Israel a Saudi-Arabien, déi et als Menace gesinn an dofir d'Astellung fuerderen, genee wéi den Atomprogramm. Den US-President Donald Trump huet Mëtt Mee de Réckzuch vu sengem Land aus dem internationalen Atomofkommes mam Iran publizéiert. Virun zwou Wochen sinn nei US-Sanktioune géint den Teheran a Kraaft getrueden.