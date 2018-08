An zwee Méint sinn a Bayern d'Landtagswalen. D'CSU ass awer nach wäit vun der absoluter Majoritéit ewech. De Spëtzekandidat Markus Söder wëll dofir bis den 18. Oktober mat neie Plakater, mam Slogan: "Söder macht's", méiglechst vill Wieler vu sech a senger Partei iwwerzeegen. Sengem Walkampf-Team ass awer e Malheur geschitt, dat déi bayresch SPD sech zu Notzen ze maache wousst. D'Campagne, déi de Slogan a Groussbuschstawe viru gréngem Hannergrond presentéiert, kéint och analog funktionéieren. Wa sech Wieler de Programm vun der CSU op www.soeder-machts.e wëllen ukucken, gi se do vun de Sozialdemokrate gewuer, wisou dat villäicht keng esou gutt Iddi wier.Op den éischte Bléck kéint een duerchaus mengen, dass et sech ëm den offizielle Online-Optrëtt zu de Walplakaten handelt. Den Inhalt passt allerdéngs guer net. Do lëscht d'SPD op, wat de Söder hirer Meenung no mécht an dat ass alles anescht wéi schmeechelhaft. Ënnert anerem fënnt een do Sätz wéi: "am Ende des Schuljahres Tausende angestellte Lehrerinnen und Lehrer entlassen". Um Enn heescht et dann, dass "All das macht Markus Söder: Damit hat er sich in Rekordzeit zu Deutschlands unbeliebtesten Ministerpräsidenten gemacht."Wann een awer weider erofscrollt um Site fënnt een, wie sech dohannert verstoppt. Ënnert der Iwwerschrëft "Was Bayern wirklich braucht" versprécht d'Spëtzekandidatin vun der SPD Natascha Kohnen en neie politesche Stil. Si versprécht zum Beispill "Fairness auf dem Arbeitsmarkt" oder eng "Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik mit Menschlichkeit und Pragmatismus".Dëst dierft der CSU scho penibel genuch sinn. Mä et landen och déi bei der SPD, déi op Facebook an Twitter no "Söder macht's" sichen. D'Sozialdemokraten hu sech nämlech och déi Accounte geséchert.D'SPD huet domat sécher op sech opmierksam gemaach an d'Leit zum Laache bruecht, ob se domat awer d'Wale gewannen bleift ofzewaarden. De Moment leien Ëmfrowäerter vun de Sozialdemokrate bei 12 Prozent.