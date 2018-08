Bis elo ass nach net gewosst, ëm wéi en Déier et sech beim Täter handelt. De Veterinär ënnersicht den Ament d'Kadaveren, fir erauszefannen, wéi eng Zort vun Déier et war, dat huet d'Spreeweltenbad a Lübbenau um Dënschden erkläert.D'Déier ass an der Nuecht vun e Méinden am Gehege vun de Pinguinen, dat um Terrain vun der Fräizäit-Schwämm ass, agebrach.Ënnert de véier Pinguine war och de "Flocke", dee wärend der Fussball-Weltmeeschterschaft am Summer WM-Orakel war. Nom Virfall huet de Besëtzer matgedeelt, dass weider Sécherheetsmoossname géinge kommen. Et géif elo en elektreschen Drot an eng Garde ginn.Deenen anere Pinguinen geet et awer gutt.