© JOHN THYS / AFP

Den EU-Chef-Negociateur am Dossier Brexit Michel Barnier huet den Owend ugekënnegt, dass d'Verhandlungen elo an d'Schlussphas kommen.



Dat heescht dass elo „ en continu“ mat London verhandelt gëtt fir, dass et Enn Mäerz d'nächst Joer een ordonnéierten an negociéierten Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU ka ginn.