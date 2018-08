Ëmmer nees gëtt diskutéiert a wéi engem Hafen dat Schëff den Anker dierf geheien. Eens ass ee sech am Prinzip just driwwer, datt kee sech zoustänneg fillt.D'Schëff, vun der italienescher Garde Côte, op deem 177 Mënsche waren, huet e Méindeg, no e puer Deeg am Waasser, am Hafen zu Catania dierfen uleeën, ma d'Leit setzen nach ëmmer fest.Den Transportminister Danilo Toninelli vun der 5 Stäre Beweegung hat, wéi et geheescht huet, aus technesche Grënn den Accord ginn, fir datt d'Schëff an den Hafe vu Catania dierft erafueren. Den Inneminister Matteo Salvini vun der rietser Lega refuséiert awer kategoresch d'Leit u Land ze loossen, esou laang et keng Äntwerte vun Europa ginn, wéi et aus dem Ministère heescht.Italien hat e Sonndeg d'EU-Kommissioun opgefuerdert aner Memberlänner ze fannen, déi d'Mënschen ophuelen, déi aus dem Mëttelmier gerett ginn.Eng Spriecherin vun der Kommissioun sot, et hätt een doropshi Kontakt mat den EU-Länner opgeholl.Vun un, datt déi populistesch Regierung an Italien am Juni d'Rudder iwwerholl huet, kënnt et ëmmer erëm vir, datt Schëffer mat Mënschen, déi virum erdrénke gerett goufen, deeglaang am Mëttelmier blockéiert ginn. Nieft Italien refuséiert och Malta déi Schëffer alafen ze loossen.Déi zwee Länner hu jo an de leschte Wochen e puer Mol mat aneren EU Staaten ausgehandelt, datt och si Flüchtlingen ophuelen. Eng Rei Länner hu sech bereet erkläert, dorënner och Lëtzebuerg.13 Leit, déi u Bord vum Schëff vun der italienescher Garde Côte sinn, goufen op Lampedusa bruecht, well se dringend medezinesch Hëllef brauchen. Déi aner 177 Leit mussen um Schëff bleiwen an ofwaarden.Den Inneminister Matteo Salvini dreet domadder si zeréck a Libyen ze schécken, fir de Fall, datt keng konkret Hëllef vun anere Memberlänner kënnt.ONGe maachen an deem Kontext op d'Situatioun an de libesche Flüchtlingscampen opmierksam. Gewalt a soss Verstéiss géint d'Mënscherechter wieren do quasi normal.