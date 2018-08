© AFP

Am Nordoste vum Venezuela koum et an der Nuecht op e Mëttwoch zu engem Äerdbiewe mat enger Stäerkt vun 7,3 (USGS). D'Autoritéiten am Venezuela schwätzen hirersäits awer vun enger Stäerkt vun 6,3.Bei de Leit war duerno Panik ausgebrach. Bis ewell ass awer vu kengen Affer oder Schied rieds.Eng Wirtschaftskris huet zanter e puer Joer de Venezuela fest am Grëff. Wat och seng Repercussiounen op d'Versuergung vun der Populatioun huet.

Wéinst der dramatescher Situatioun am Venezuela an de Millioune Leit, déi aus dem Land flüchten, fuerdert Kolumbien elo Hëllef vun de Vereente Natiounen. Ee Speziellen Beoptraagte vun der UNO misst sech der Saach unhuelen an an der Flüchtlingskris agéieren, d'Nopeschlänner missten och opgefuerdert ginn, zesummen no enger Léisung ze sichen, fir d'Kris anzedämmen.

Wéinst der wirtschaftlecher a politescher Kris am Venezuela hu bis ewell 2,3 Millioune Mënschen d'Land verlooss. Dat si 7 Prozent vun der Populatioun vum Venezuela. Elleng Kolumbien huet 800.000 Flüchtlinge bei sech opgeholl.



De President Maduro huet an de leschte Deeg versicht mat enger neier Währung, dem Bolívar, géint d'Wirtschaftskris virzegoen. Mat der neier Wärung soll géint d'Inflatioun ugekämpft ginn. Allerdéngs kéint mam neie Bolívar d'Instabilitéit am Land nach méi verstäerkt ginn. Als Reaktioun op déi nei Wärung haten eng ganz Partie Geschäfter e Méindeg hir Dieren zougelooss.