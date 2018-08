Internat.: Am meeschte gelies

Wéi de Cohen viru Geriicht erkläert huet, hätt hien zwou Frae Sue bezuelt, fir datt déi näischt iwwert hir sexuell Relatioune mam Trump sollten un d'Ëffentlechkeet droen. D'Sue wiere gefloss nodeems Zitat "ee Kandidat" de Cohen dozou opgefuerdert hat - mat am Hannerkapp fir d'Walen ze beaflossen. Domadder huet de Cohen den amerikanesche President mat belaascht. Deen huet allerdéngs duerch säi Posten Immunitéit a muss sech net veräntwerten.

Och eng weider Affär, déi en Dënschdeg viru Geriicht verhandelt gouf, dierft dem amerikanesche President net schmaachen. Säi fréiere Walkampfmanager Paul Manafort gouf an 8 Punkte wéinst Bedruch schëlleg gesprach. Op 10 weidere konnt sech eng Jury net eenegen.

Et ass dat éischten Uerteel am Kader vun der Enquête ëm d'Russlandaffär, déi vum Spezialenquêteur Mueller gefouert gëtt. De Manafort stoung hei net a senger Funktioun als fréiere Walkampfmanager vum Trump viru Geriicht, mee well hie Milliounen Dollar laanscht den amerikanesche Fisk geschleist soll hunn. Suen, déi hie fir seng Beroderfunktioun vu russlandfrëndleche Politiker kritt huet.