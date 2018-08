© AFP

Allerdéngs soe Kritiker, dëst wier just ee Virwand, fir nees déi kommerziell Waljuegd duerch d'Hannerdier anzeféieren.



Am Juli hat Japan bei der internationaler Waljuegd-Kommissioun eng Demande agereecht, fir déi kommerziell Juegd zum Deel erëm ze erlaben. D'Land riskéiert domadder een diplomatesche Konflikt mat Australien an europäesche Staaten, déi um Verbuet vun der Waljuegd wëlle festhalen. Zanter 1986 gëllt ee Moratorium fir déi kommerziell Waljuegd.



D'Demande vu Japan gesäit fir, déi kommerziell Juegd fir Walaarten ze erlaben, wou d'Bestänn grouss genuch sinn.



Dat asiatescht Land fänkt den Ament Walen offiziell fir Forschungszwecker. D'Fleesch vun de Wale gëtt dann a Japan u Schoule verdeelt a geet och deels an de fräie Verkaf. D'Iesse vu Walfleesch zielt zu de kulturellen Traditiounen a Japan.