Screenshot vu Youtube-Video

Beim traditionelle "Bous al Carrer" gi Stéieren duerch d'Stroosse lafe gelooss. Laanscht d'Stroosse si Gitteren opgestallt an d'Touriste kucken deem Spektakel dann no oder lafe souguer nieft den Déieren. Op verschiddene Plazen trauen dann och ëmmer nees Leit sech, d'Stéieren zecken ze goen, mat engem Duch z.B.. Beim Bous al Carrer an der Géigend vu Valencia ass et anescht wéi beim "encierro", wou d'Stéieren duerno bei enger "Corrida de Toros" ëmbruecht ginn. Hei ginn d'Stéieren dacks iwwer puer Joren ëmmer nees agesat. Eng ganz ëmstridde Variant ass d'"Bou embolat", wou d'Stéieren am Däischteren duerch d'Stroosse lafen, wärend se Kugelen un d'Hare festgemaach kréien, déi brennen.



Dëst Joer koum et dobäi dann och zu engem trageschen Tëschefall. E spueneschen Tourist vu 45 Joer gouf vun engem Stéier direkt e puer Mol mat den Haren attackéiert. De Mann gouf duerch d'Loft geschleidert an de Stéier ass och op em ronderëm getrampelt.





Video: Stéier attackéiert spueneschen Tourist

De Mann koum mat ganz schroe Blessuren an d'Spidol op Zaragoza. An Tëscht soll hien awer ausser Liewensgefor sinn.