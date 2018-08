Décke Sträit tëscht Buergermeeschter a Pompjeeën zu Bitburg. Elo heescht et vun de Secouristen, datt ee sech vun der Gemeng net de Mond verbidde léisst.

D'Equipe stelle sech als Ganzt géint de Gemengepapp a fuerdere carrement dësem säi Récktrëtt. Fir vill fräiwëlleg Pompjeeë steet fest, datt se ënnert dem CDU-Politiker net méi wäerte Pompjee bleiwen.



Dat Ganzt geet zeréck op de Mee. D'Pompjeesequippen hat hire Chef Manfred Burbach mat ganz grousser Majoritéit a sengem Amt confirméiert.

De Buergermeeschter Joachim Kandels hat awer schonn do virdrun annoncéiert, datt hie géing refuséieren, de Manfred Burbach ze ernennen, wat dunn och sou gemaach gouf.



Zënterhier gëtt gestridden, entretemps souguer och op de Geriichter. Et goufen och divers Protestaktioun.

E Sträit also, deen definitiv eskaléiert ass.