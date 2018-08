De leschten Informatioune no hu méi wéi 400 Leit hier d'Liewen am Monsun gelooss. Dausende vu Leit sinn nach an hiren Haiser agespaart, iwwer eng Millioun Persoune hunn hiert Doheem misste verloossen a goufen an Noutlogementer placéiert. An den nächsten Deeg a Wochen, wann d'Waassermassen zeréck ginn, gëtt virun allem proppert Waasser a Kleeder gebraucht. Och op déi séier Re-Ouverture vu Schoulen gëtt grousse Wäert geluecht. Nieft den Autoritéiten sinn ONGen aus der ganzer Welt op der Plaz aktiv. Eng vun hinnen ass Terre des Hommes – India. Si stinn hei zu Lëtzebuerg a Kontakt mat der Hëllefsorganisatioun Aide à L’Enfance de l’Inde et du Népal.



D’Liliane Ries, Presidentin vun der AEIN, erkläert wéi eng Aufgaben Terre des Hommes zu Kerala iwwerhëlt. Si hätten elo schonn eng Equipe vu Leit op d'Plaz geschéckt, wat vun Hëllefe gebraucht gëtt. Si setze sech och mat de lokalen Institutiounen zesummen, fir eng gutt Zesummenaarbecht z'organiséieren.

D'Liliane Ries



En Dënschdeg huet d’Aide à L’Enfance de l’Inde en Opruff lancéiert fir Donen, gebraucht ginn virun allem Liewensmëttel, Medezin a Kleeder. Et kann een awer och mat enger finanzieller Spend hëllefen.

Konto vum Aide à l'Enfance de l'Inde et du Népal: CCPL LU03 1111 0367 5084 0000 mam Vermierk "Überschwemmungen Kerala".



PDF: Pressecommuniqué