Et ass eng weider Etapp am Handelskrich tëscht den USA a China. Vun dësem Donneschdeg u gëllen nämlech weider Stroftaxen.

D'USA sanktionéiere chinesesch Gidder am Wäert vu 16 Milliarden Dollar. Si sinn een Deel vun engem ganze Pak u Stroftaxen, déi sech am ganzen op 50 Milliarden Dollar belafen. Chinesesch Gidder fir ee Montant vun 34 Milliarden Dollar goufe schonn Ufank Juli mat den Taxe beluecht. China féiert Strofen am selwechten Ausmooss an.

D'USA geheie China ënnert anerem vir, seng Wirtschaft mat ongerechte Handelspräisser wëllen ze zerstéieren. Parallel zu den neie Stroftaxe gesi sech amerikanesch a chinesesch Vertrieder zu Washington fir Gespréicher am Handelskonflikt ze féieren, déi éischte Kéier zanter Juni.