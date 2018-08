Ee Mann ass um Mëttwoch zu Plombières an der Belsch mat engem Messer an ee Restaurant gestiermt an huet zwou Persounen erstach.

© rtlinfo.be

E puer weider Persoune goufe blesséiert, eng huet misste mam Helikopter an d'Spidol transportéiert ginn. Wéi et vun den Autoritéiten heescht, géif et sech bei den Affer ëm d'Ex-Frëndin vum Täter an hir Mamm handelen. Den Täter wier wärend senger Dot och ëm d'Liewe komm. Wéi ass nach net gewosst.