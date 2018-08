An der Nuecht op en Donneschdeg

Domadder duerfen d'Enquêteuren elo d'Wunnenge vun der fréierer Presidentin duerchsichen, där ënnert anerem Korruptioun virgehäit gëtt. Bau-Entreprisen sollen, wärend d'Kirchner Presidentin war, Suen als Bestiechung bezuelt hunn, fir staatlech Opträg ze kréien.

Bis ewell hat d'Cristina Kirchner weider Immunitéit, well si am Senat mat dra souz. Si selwer huet sech och fir d'Perquisitiounen ausgeschwat, huet awer dementéiert, datt et Korruptioun gouf. Si schwätzt vun politesch motivéierter Poursuite.