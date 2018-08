Internat.: Am meeschte gelies

Dee hat en Dënschdeg viru Geriicht zouginn, datt hien op Uerder vum Trump zwou Frae Sue bezuelt huet, fir datt déi de Mond halen an näischt iwwert hir sexuell Relatioune mam Donald Trump ëffentlech maachen. De Cohen huet do vun illegaler Walkampffinanzéierung geschwat.

D'Sue wieren net vun der Campagne komm, mä vun him selwer, esou den Trump e Mëttwoch an engem Interview mat der Televisiounschaine Fox News. Kuerz virdrunner hat d'Spriecherin vum President erkläert, datt deen net besuergt wier, well e wéisst, datt en näischt Falsches gemaach hätt.

Ufanks hat den Trump ëmmer dementéiert eppes vun den Transaktioune gewosst ze hunn, bis säin Affekot Rudy Giuliani de Contraire behaapt huet, an erkläert huet, den Trump hätt d'Suen zeréck ginn.