1 Joer war et roueg. Elo soll sech de Chef vum IS, Al Baghdadi, an engem Audio-Message nees zu Wuert gemellt hunn an doranner zum Djihad opgeruff hunn.

An der Propaganda-Sproochnoriicht gëtt de Mann dee schwätzt als Al Baghdadi annoncéiert, den IS Chef gouf awer ëmmer nees fir dout erkläert.

D’Noriicht kënnt grad zu engem Moment, wou an der moslemescher Welt d'Afferfest geféiert gëtt, wat d’Enn vum Hadsch annoncéiert. De Message kënnt och zu engem Moment, wou den IS am Irak an a Syrien massiv u Pouvoir verluer huet.

Déi lescht Noriicht vum Al Baghdadi geet op de September zejoert zeréck.