A Saudi-Arabien riskéiere 5 Mënscherechtsaktivisten d’Doudesstrof, well si bei Protester géint d'Regierung matgemaach hunn.

Internat.: Am meeschte gelies

D’Strof misst awer fale gelooss ginn, fuerdert Amnesty International. Ënnert de Concernéierten ass och eng Fra, déi der Mënscherechtsorganisatioun Human Rights Watch no, 2015 mat hirem Mann festgeholl gouf. D’Fra soll déi schiitesch Minoritéit am Land zu Protester opgeruff hunn. D'Fra riskéiert gekäppt ze ginn... et wier déi éischt Fra, déi a Saudi-Arabien wéinst politeschem Aktivismus higeriicht géif ginn.



Nieft der 29 Joer aler Israa al Ghomgham sinn nach 4 aner Aktiviste viru Geriicht, dorënner hire Mann.

De Prozess ass fir den 28. Oktober an der Haaptstad Riad ugesat. D'Uerteel kéint schonn um 1. Dag vum Prozess falen. Duerno muss de Kinnek Salman d'Uerteel nach ënnerschreiwen.