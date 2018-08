Wéi et vun der Marinn geheescht huet, wieren déi synthetesch Drogen vun enger extrem gudder Qualitéit.



Schonn déi lescht Woch konnt d'Arméi 50 Tonne Crystal Meth a flësseger an a fester Form confisquéieren, nodeems se en illegalen Drogelabo an 2 geheim Verkafsraim am Bundesstaat Sinaloa duerchsicht hunn.