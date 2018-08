Vancouver © AFP

An der Provënz British Columbia gehéiert d'Loftqualitéit den Ament zu deene schlechtste weltwäit. De Grond sinn honnerte Bëschbränn an den ongënschtege Wand.British Columbia ass eigentlech fir seng kilometerwäit Bëscher an Nationalparke bekannt, ma mëttlerweil brennt et do op iwwer 500 Plazen. Den Damp ass esou déck, dass en d'Sonneliicht blockéiert. De Weekend soll et zwar e bësse reenen, mä groussaarteg hëllefe wäert et der Situatioun net.