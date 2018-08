Net wäit vu Versailles an der Stad Trappes huet en Donneschdeg de Moien e Mann mat engem Messer 2 Persounen ëmbruecht an eng aner blesséiert.

D'Mamm an d'Schwëster sinn ënnert den Affer.



D'Attack war op der Strooss, duerno huet sech de Mann an engem Haus verschanzt a gouf du vun enger Police Spezial-Unitéit erschoss.







De Mann (1982 gebuer), war der Police schonn eemol negativ opgefall. 2016 gouf hie wéinst Apologie vun Terrorismus condamnéiert. D'Autoritéite ginn an dësem Fall awer éischter vun engem Familljendrama aus.



D'IS hat et och scho séier revendikéiert.