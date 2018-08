© MANDEL NGAN / AFP

All d'US-Amerikaner wieren den Ament ganz aarm. Hien wier de dee President mam meeschten Erfolleg an der Geschicht vun den USA an hie géif sech selwer déi allerbeschten Nott ginn. Dat war d'Äntwert vum Trump an engem Televisiouns-Interview op d'Fro, wéi grouss seng juristesch Problemer sinn, nodeem säi fréieren Affekot Cohen hie schwéier belaascht huet.

Deen hat ënner Eed ausgesot, op Wonsch vum Donald Trump zwou Frae bezuelt ze hunn, fir dass déi mat am Wahlkampf 2017 näischt iwwer hier Relatioun mam Trump soen. Dat géif géint d'Reegele vum Finanzement vum Wahlkampf verstoussen.

An engems huet de Cohen ugekënnegt, an der sougenannter Russland-Affär dem Spezial-Enquêteur Muller interessant Informatiounen ze ginn. Do geet et ëm d'Fro op den Trump zum Beispill eppes iwwer russesch Hacker-Attacken op d'demokratesch Konkurrenz-Partei wousst.

Fir den Trump hätt de Cohen Geschichten erfonnt, fir een Deal mam Parquet ze maachen an um Enn besser ewech ze kommen.