No de rezente Kritike vum President Donald Trump, dass de Justizminister säi Ministère net am Grëff hätt, wiert de Jeff Sessions sech elo.

Et ass déi éischte Kéier, datt hie sech géint Aussoe vum amerikanesche President Donald Trump wiert. De Justizminister Jeff Sessions, war ee vun den éischten, deen den Trump als Kandidat fir d'Presidentschaftswale virun 2 Joer ënnerstëtzt huet. An engem Interview op Fox News, huet den Trump awer de Sessions a säi Ministère nees eng Kéier massiv kritiséiert a reprochéiert dem Minister, hien hätt seng Verwaltung net ënner Kontroll. Och datt de Sessions net géint d'Enquête an der Russlandaffär intervenéiert war, fir déi ze stoppen, ass dem Trump sauer opgestouss. Ma elo wiert sech de Jeff Sessions. Esoulaang hie Minister wier, géif hie sech net vun der Politik beaflosse loossen. Domadder pocht de Sessions op d'Onofhängegkeet vu sengem Ministère.



An enger anerer Affär gëtt et fir den Trump elo e bësse méi enk. Wéi amerikanesch Medie mellen, hätt de Chef vum "National Enquirer" wëlles mat der Justiz zesummen ze schaffen an Informatiounen iwwert de fréieren Affekot vum Donald Trump, dem Michael Cohen, ze ginn. Dee soll jo op Uerder vum Trump Suen un zwou Frae bezuelt hunn, fir datt déi näischt iwwert hir Relatioune mam Trump nobaussen droen. Am Géigenzuch soll de Mann strofrechtlech Immunitéit kréien. Dat schreiwen de Wall Street Journal an d'New York Times. Och de Chefredakter vum "National Enquirer" kritt Immunitéit. Béid Männer solle méi iwwert Transaktiounen un d'Fraen wëssen.