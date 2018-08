Scott Morrison

Zanter Woche gëtt et an der liberaler Regierungspartei ee Muechtkampf. Den Turnbull huet sech Ufank der Woch engem parteiinterne Vott misste stellen, krut do och déi meeschte Stëmmen. Allerdéngs zitt den Turnbull elo seng Konsequenzen aus dem Sträit an der Partei an dem versichte Putsch.





Successeur gëtt elo de Scott Morrison, dee bis ewell Finanzminister war.