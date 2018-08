Et ass eng Mesure, déi a Spuenien net onëmstridden ass.



De Franco war no sengem Doud 1975 an der Valle de los Caídos begruewe ginn. Zanterhier war dës Plaz an der Géigend vu Madrid ëmmer een Unzéiungspunkt fir Rietsextremer. Déi sozialistesch Regierung wéilt dëst ënnerbannen an elo de Kierper exhuméieren. Aus der Commemoratiounsplaz soll eng fir d'Affer vum spuenesche Biergerkrich ginn. Bis elo gouf et ëmmer Widderstand géint d'Operatioun. Engersäits vun den Hannerbliwwene vum Diktator, anerersäits vu Rietsextremen. Dofir konnt de Kierper och nach net de leschte Mount exhuméiert ginn, esou wéi déi sozialistesch Regierung dat Wëlles hat.

Nieft dem Franco sinn zu Valle de los Caídos och nach 30.000 Spuenier begruewen, déi op béide Säiten am Biergerkrich ëm d'Liewe koumen.