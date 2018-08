Iwwert eng Dose Blesséierter, ronn 138.000 Stéit ouni Stroum, an Dosende Flich goufen annuléiert, wéinst schroem Taifun iwwer Japan.

Mat ronn 144 Kilometer an der Stonn ass de Stuerm ënnerwee. Deen dierft sech awer am Laf vum Dag ofschwächen. Et ass deen 20ten Taifun fir dës Saison, deen iwwert Japan ewech flitt.