Südkorea Ex-Presidentin Park muss 1 Joer méi laang an de Prisong

Am Abrëll war d’Park wéinst Korruptioun zu 24 Joer Prisong veruerteelt ginn, well si Bestiechungsgelder soll ugeholl hunn. An Appell koum nach ee Joer bäi.

Vun RTL